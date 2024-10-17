Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 13:06 Güncelleme: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:06 İstanbul'da bulunan Beykoz Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, hastanedeki hastalar tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710e198259bb8483908f783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye sınırına deprem konutu inşa ediliyor Burası Vahşi Batı değil, Türkiye'nin 400 yıllık sır köyü... Kreşte uyuyan bebeğe şiddet kamerada 3 ilimiz kar yağışıyla beyaza büründü Eski hakem hayat kurtardı: O anlar kamerada Üniversiteyi bitirdi, iş bulamadı, genç yaşında kendi işinin patronu oldu 65 yaşında temizlik işçisi olarak çalışıyordu... 7'nci kattan düşerek öldü Bu sefer kandırılan erkekler değil kadınlar oldu: Evlilik vaadiyle dev vurgun İstanbul'da karabulutların ardından gökkuşağı sürprizi