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  4. İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da devlet hastanesinde yangın: Hastalar tahliye edildi

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İstanbul'da bulunan Beykoz Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın büyük paniğe yol açarken, hastanedeki hastalar tahliye edildi.

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