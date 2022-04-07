Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında İstanbul'da DHKP/C baskını: 16 zanlı gözaltında 07 Nisan 2022 Perşembe Saat: 11:20 İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624e9ed4a2c8c9774a7044e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki grup birbirine girdi; AVM savaş alanına döndü TBMM'yi sallayan sözler: ''Çaldığınız paraların hesabını vereceksiniz'' Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... Ankara'da dehşete düşüren olay! Hastanın karnında öyle bir şey unuttular ki... Taksim'de öldüresiye linç girişimi kamerada Türkiye bu kadını konuşuyor! 74 erkekle birlikte olup, çocuklarını istismar etti Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde Ukrayna, Rus tankını işte böyle imha etti