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İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı

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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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