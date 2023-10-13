Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 gözaltı 13 Ekim 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 13 Ekim 2023 Cuma 14:00 İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6529235c573e6e6d4e440e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 ilde tefeci operasyonu... Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu Cristiano Ronaldo, 99 kırbaç cezası alabilir İstanbul trafiğinde bıçaklı kavga kamerada FETÖ firarisi 1 metrekarelik yerde saklanırken yakalandı Türünün tek örneği olan Bayraktar TB3 SİHA ilk testini geçti İstanbul'da kaldırımda kıl payı ölmekten kurtuldu Vay ayı vay: Çocuk parkına girdi, ortalığı birbirine kattı İstanbul'da taksiciden kadın yolcuya ahlaksız teklif kamerada