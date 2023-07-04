Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var! İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var! 04 Temmuz 2023 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 04 Temmuz 2023 Salı 17:20 İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a42aa9b4c2c8104333f2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eve giren 1.5 metrelik timsah böyle yakalandı Aqua park kaydırağında feci ölüm 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahlı kavga Ev arsa satışında yeni dönem bugün başladı Tesla’nın rakibi ortaya çıktı: Karşınızda BYD Denza N7 Fransa'da polisten TRT muhabirine Türkçe uyarı Tanju Özcan'ın ''değişim'' yürüyüşünde ikinci gün Gaziantep'te büyük yangın! Fabrika alevler içinde kaldı İstanbul’da tatilcilerden geriye çöp yığını kaldı