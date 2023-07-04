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İstanbul'da doğal gaz patlaması: Yaralılar var!

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İstanbul Çekmeköy'de bir binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.

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