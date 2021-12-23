Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 18:01 Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c48f4b5f49e05ede4e0ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! CHP'li vekil kürsüde cüzdanını unuttu, AK Partili vekil bombayı patlattı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü Osman Kavala için flaş karar! İstanbul'da kar yağışı! Birçok ilçe beyaza büründü Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı