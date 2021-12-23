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  4. İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi

İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi

Küçükçekmece'de 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle hastanelik oldu.

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