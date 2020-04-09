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KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 908'E YÜKSELDİ
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  3. 09 Nisan 2020 22:55

İstanbul'da doğalgaz patlaması: Yaralılar var !

İstanbul'un Güngören ilçesinde 6 katlı bir binadanın 4. katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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