Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada 23 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 10:45 İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d2e691b9fd61003c3e9623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çifte cinayet Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon 3 kardeş alevlerin içerisinde birlikte can verdi İstanbul'da dehşete düşüren görüntü Fatih Tezcan: ''Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı'' Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü, Sayıştay Başkanı oldu İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı ''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını...