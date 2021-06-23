  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada

İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada

İstanbul Bağcılar’da bir sitede yaşayan stajyer doktorun siparişini getiren kuryenin içeri alınmaması üzerine özel güvenlik görevlileri ile doktor arasında tartışma çıktı. 3 özel güvenlik görevlisi, doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da çifte cinayet
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon
3 kardeş alevlerin içerisinde birlikte can verdi
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü
Fatih Tezcan: ''Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı''
Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü, Sayıştay Başkanı oldu
İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı
''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını...