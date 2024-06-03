Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu İstanbul'da drift maganasının sonu bu oldu 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 14:25 İstanbul trafiğinde drift atıp çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan bir trafik magandasına 5 ayrı suçtan toplam 41 bin 558 TL'lik ceza kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665da84510d463c5a70f9937" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3,5 yılda Türkiye'de kimliklendirilen köpek sayısı belli oldu İstanbul'da yine akran kabusu: İkisi kavga etti, diğerleri ise... 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Antalya kavruluyor: Sıcaktan bunalan plaja koştu Aldatıldığını anlayıp evi bastı; ortalık fena karıştı 6 ilde dev operasyon: Piyasa değeri 720 milyon lira... Mahalle sakinlerinden ''Süleymancılar lojmana çöktü'' protestosu İstanbul'da taksiciden genç kızlara ahlaksız teklif iddiası Yüzme bilmeyeni boğulmasın diye dövüyorlar