  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı

İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı

Güncelleme:

İstanbul trafiğinde aracıyla "drift" yapan trafik magandası ünlü bir kadın spiker çıktı. Kadın spikere 33 bin lira para cezası verildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yurtdışı bağlantılı bir organize suç örgütü daha çökertildi
Yurtdışı bağlantılı bir organize suç örgütü daha çökertildi
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı
Taksi şoförüne kan donduran sözler: ''Senin gibileri arkadan vursunlar''
Taksi şoförüne kan donduran sözler: ''Senin gibileri arkadan vursunlar''
Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı
Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı
İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü
İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü
Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar
Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar
Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip
Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip
Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''
Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun''
Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı
Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı