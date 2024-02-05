Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı 05 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 09:10 Güncelleme: 05 Şubat 2024 Pazartesi 09:10 İstanbul trafiğinde aracıyla "drift" yapan trafik magandası ünlü bir kadın spiker çıktı. Kadın spikere 33 bin lira para cezası verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c07be78df40ebe7d0ff873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yurtdışı bağlantılı bir organize suç örgütü daha çökertildi Poz verdikleri sırada balkon çöktü: 13 yaralı Taksi şoförüne kan donduran sözler: ''Senin gibileri arkadan vursunlar'' Bu fotoğraflara iyi bakın: 15 bin aileden geriye sadece 35 aile kaldı İstanbul'da asker eğlencesi yine silahlı magandalığa döndü Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar Uzman isimden korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeline sahip Erdoğan'a tepki yağıyor: ''Sen kimi tehdit ediyorsun'' Tokat'ta heyelan; 4 ev, 1 cami yıkıldı, 39 ev boşaltıldı