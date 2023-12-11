Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti 11 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 11:10 Güncelleme: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:10 İstanbul Küçükçekmece'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576c409b8539b018806c543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine Sazan Sarmalı dolandırıcılığı! 150 milyon TL'lik vurgun yaptılar İstanbul'da silahlı asker uğurlama eğlencesi korku saçtı İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık kamerada Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada İstanbul'da restorana silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da taraftarları taşıyan minibüse taşlı saldırı Özak Tekstil işçilerine TOMA'lı müdahale: Çok sayıda gözaltı var ''İndi-bindi ücreti yasal değil, paranızı geri isteyin''