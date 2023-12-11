İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti

İstanbul Küçükçekmece'de emniyet şeridinde ilerlerken sollama yapmak isteyen otomobil, düğün konvoyundaki başka bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu.

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