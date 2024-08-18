Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 15:21 Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c1e764b0bc3052e7037ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti Telefonunda görüntüler bulunan plaj tacizcisi serbest kaldı 5 yaşındaki Zayn bir rekor daha Görüntüleri Bakan Yerlikaya yayınladı: Paramotorlu teröristler böyle öldürüldü Erdoğan'la aynı kareye girmeye çalışan AK Partili isim başarısız oldu Nebati’nin deprem bölgesinde kameraya girme mücadelesi