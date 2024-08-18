  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada

İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL
Türkiye'nin yeşil altınında hasat zamanı: Tarlada 50, tezgahta 100 TL
Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar
Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar
Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları
Şimdi de Muğla yanıyor: 2 ilçede eş zamanlı orman yangınları
Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti
Milletin vekilinin çakarlı lüks araç filosu ''pes'' dedirtti
Telefonunda görüntüler bulunan plaj tacizcisi serbest kaldı
Telefonunda görüntüler bulunan plaj tacizcisi serbest kaldı
5 yaşındaki Zayn bir rekor daha
5 yaşındaki Zayn bir rekor daha
Görüntüleri Bakan Yerlikaya yayınladı: Paramotorlu teröristler böyle öldürüldü
Görüntüleri Bakan Yerlikaya yayınladı: Paramotorlu teröristler böyle öldürüldü
Erdoğan'la aynı kareye girmeye çalışan AK Partili isim başarısız oldu
Erdoğan'la aynı kareye girmeye çalışan AK Partili isim başarısız oldu
Nebati’nin deprem bölgesinde kameraya girme mücadelesi
Nebati’nin deprem bölgesinde kameraya girme mücadelesi