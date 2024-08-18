İstanbul'da düğün konvoyu meydan muharebesi kamerada

Sultanbeyli'de düğün konvoyunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavga anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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