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İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü

İstanbul Bahçelievler’de düğün salonunda davetliler arasında başlayan kavga, caddeye taştı. O anlar kameralara yansıdı.

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