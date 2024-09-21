Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 12:31 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 12:31 İstanbul Beylikdüzü’nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee925e1dee8f86e0010897" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sulama kanalında korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Zincir market sular altında kaldı, çalışanları vatandaş kurtardı