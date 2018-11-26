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  3. 26 Kasım 2018 14:49

İstanbul'da düşen askeri helikopterin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de bu sabah düşen askeri helikopterin düşme anına ait görüntüler amatör kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
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