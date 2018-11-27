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  3. 27 Kasım 2018 12:21

İstanbul'da düşen helikopterin yeni görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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