Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 09:30 Esenyurt E-5’te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308688437adf204bd626287" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Gülşen tartışması! 2 isim birbirine girdi İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser Gülşen cezaevinde: ''Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var'' Akşener'in esnaf ziyaretinde gergin anlar Yediemin otoparkındaki aracını almaya gitti, hayatının şokunu yaşadı Gülşen gözaltına alındı İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası ilk görüntü! Hasta yatağında türkü söyledi 17 yaşında dünyayı tek başına uçan en genç pilot oldu Pakistanlı sığınmacıdan şoke eden tehdit: ''5 çocuk yapıyoruz, ülkenize el koyacağız!''