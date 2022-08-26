İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü

Esenyurt E-5’te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6308688437adf204bd626287" allowfullscreen></iframe>