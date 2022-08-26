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  4. İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü

İstanbul'da E-5'te otomobil alev topuna döndü

Esenyurt E-5’te alev topuna dönen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu. Alevlerin yükseldiği o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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