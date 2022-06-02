  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku!

İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku!

İstanbul Esenyurt'ta, E-5 yolu üzerinde bir kadın araç trafiğine ve çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden çırılçıplak yürürken görüntülendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov!
İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var
Şehir hastanesi şantiyesinde isyan çıktı
Biden'dan ''Türkiye'' talimatı
Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük''
Erdoğan'dan kendisini alkışlayanlara tepki: ''Bu ağlanacak bir durum''
Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi!
Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu