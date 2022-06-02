Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku! İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku! 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 07:50 İstanbul Esenyurt'ta, E-5 yolu üzerinde bir kadın araç trafiğine ve çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden çırılçıplak yürürken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6298418a9782bd46a616cf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! İstanbul'da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var Şehir hastanesi şantiyesinde isyan çıktı Biden'dan ''Türkiye'' talimatı Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük'' Erdoğan'dan kendisini alkışlayanlara tepki: ''Bu ağlanacak bir durum'' Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi! Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu