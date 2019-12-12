SON DAKİKA
ANKARA'NIN VERGİ REKORTMENLERİ BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Aralık 2019 12:00

İstanbul'da e-ticaret dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da kurdukları 13 ayrı e-ticaret sitesine fotoğraflarını koydukları orijinal ürünler yerine, alıcılara sahte, değeri düşük ürünler gönderen dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Ceren Özdemir katledildi, Emniyet harekete geçti! 52 firari aranıyor!
Ceren Özdemir katledildi, Emniyet harekete geçti! 52 firari aranıyor!
Video Galeri
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 200 ton sahte içki yakalandı
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 200 ton sahte içki yakalandı
Video Galeri
Sahte kuyumcudan milyonluk vurgun
Sahte kuyumcudan milyonluk vurgun
Video Galeri
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü
Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 3 ölü
Video Galeri
Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
Kumaşlardan yaptığı sahte bebekle dilenen dilenci kıskıvrak yakalandı
Video Galeri
Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı
Kadın sürücü karayolunda otobüsünün önünü kesti, yolu trafiğe kapattı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM