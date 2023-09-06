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İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı

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İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı için dışarı çıkarılan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı.

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