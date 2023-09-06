Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı İstanbul'da eğlence mekanını birbirine katan 2 kadına gözaltı 06 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:45 Güncelleme: 06 Eylül 2023 Çarşamba 13:45 İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında taşkınlık çıkardığı için dışarı çıkarılan 2 kadın, ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f858404e91b2727f59fa83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpekbalıkları turistlere kabusu yaşattı İstanbul'da beton ormanları yüzünden evinden olan domuzlar şehre indi İstanbul'da akıl almaz kaza: El frenini indiren çocuklar ölümden döndü Onlarca kişinin mahsur kaldığı Millet Kıraathanesi'ndeki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı İstanbul'da sular altında kalan mahalle gündüz görüntülendi Bulgaristan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek Halkalı Gümrüğü sular altında! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kırklareli'nde sel felaketi! Can kaybı 3'e yükseldi