Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eğlence mekanının çıkışında kavga: Dubalar havada uçuştu İstanbul'da eğlence mekanının çıkışında kavga: Dubalar havada uçuştu 28 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 18:25 Güncelleme: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:25 İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ecbc60f378bf39147f9ff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya'da şiddetli fırtına: Yolcu gemisi yük gemisine çarptı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tutarken görüntülendi Esenyurt'ta camını kıramadıkları lokantayı benzin döküp yaktılar Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! İETT otobüsüne çarpan cip hurdaya döndü Çocuklara aldırmadılar! Kadınlar parkta birbirine girdi 5 ilde daha petrol aranacak! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 5 mezar daha bulundu 16 katlı rezidans dinamitle yerle bir edildi