İstanbul'da eğlence mekanının çıkışında kavga: Dubalar havada uçuştu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı.

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