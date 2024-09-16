Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 15:46 İstanbul Sultangazi'de şüpheli kutuyu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin incelediği kutudan pamuk ve kablo çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e82890db32f287b40b0f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı Tekirdağ'daki vahşette 2 tutuklu olay yerine getirildi Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı Bu da Türkiye'nin ''kaldırım'' lezzeti: Mahalleli betonda yetiştiğini görünce inanamadı Gelin ve damada herkesi şaşırtan beşi bir yerde... PKK'ya peş peşe darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin turizm cenneti, deniz çölüne dönüştü Böylesi daha önce görülmedi: Van Gölü'nün dibinde yeni keşif Türkiye'nin asırlık geleneği bin 700 rakım yükseklikte böyle görüntülendi