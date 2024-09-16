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İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar

İstanbul Sultangazi'de şüpheli kutuyu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin incelediği kutudan pamuk ve kablo çıktı.

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