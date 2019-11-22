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  3. 22 Kasım 2019 13:45

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu vaatlerini bir bir yerine getiriyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, seçim sürecinde verdikleri vaatlerin gerçekleşmeye devam ettiğini belirtti.

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