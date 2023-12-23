Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu 23 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 16:00 Güncelleme: 23 Aralık 2023 Cumartesi 16:00 İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6586d9ffbb12e6e815040183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı Ünlü kayak merkezine tatilci akını 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü Ameliyatta hastaya doktor yumruğu kamerada CHP Sultangazi Gençlik Kolları yardımcısına silahlı saldırı