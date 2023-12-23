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  4. İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu

İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi oldu.

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