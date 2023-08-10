  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada

İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada

İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter’da bulunan iki kız yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia
O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu
İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada
O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu
İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet
Tan Taşçı trafik kazası geçirdi
İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt!
İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü!
Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu