İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada

İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter’da bulunan iki kız yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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