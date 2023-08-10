Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada 10 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 14:40 İstanbul Fatih’te motosiklet ile scooter çarpıştı. Scooter’da bulunan iki kız yola savrulurken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d4ccacce8ea418c9399f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul'da günlük kiralık evde korkunç cinayet Tan Taşçı trafik kazası geçirdi İstanbul'da pompalı dehşeti! Adres yine Esenyurt! İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası! Cadde ringe döndü! Metrobüste yer verme kavgası: Uçan tekmeler havada uçuştu