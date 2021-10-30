İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar

İstanbul'da elektrikli scooter kullananlara yönelik bir denetimde ceza yazılan bir sürücü, “Biz zaten 2-3 kişi ödeyeceğiz cezayı, normalde 3-4 kişi biniyorduk ama bugün şansa 2 kişi yakalandık” dedi.

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