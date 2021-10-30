Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 15:00 İstanbul'da elektrikli scooter kullananlara yönelik bir denetimde ceza yazılan bir sürücü, “Biz zaten 2-3 kişi ödeyeceğiz cezayı, normalde 3-4 kişi biniyorduk ama bugün şansa 2 kişi yakalandık” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d33f7aabc9779de7fa743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı Yılmaz Özdil: ''Erdoğan bu saatten sonra ancak müftü olabilir'' Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı