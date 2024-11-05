Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada İstanbul'da elektrikli skuter üzerindeki korkunç ölüm kamerada 05 Kasım 2024 Salı Saat: 14:45 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 14:45 İstanbul Pendik'te TIR'ın altında kalan ve yaklaşık 150 metre sürüklenerek hayatını kaybeden genç kızın son anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672a0570f7d736cb0e0c7123" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi Türkiye’de üretilen en büyük lüks mega yat Haliç’e geldi ''Doğanın çöpçüsü'' kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çömlekler sergileniyor Fren arızasıyla kaza yapıp, 'ayıplı' çıkan cipe, 'misliyle değişim' kararı Kızıl Goncalar'da Sadi, Cüneyd Efendi'yi öptüğü sahne ortalığı karıştırdı