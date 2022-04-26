Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! 26 Nisan 2022 Salı Saat: 11:45 İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b12c86a7e44c2c012d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı