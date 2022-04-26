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  4. İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti!

İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti!

İstanbul Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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