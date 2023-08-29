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  4. İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada

İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada

İstanbul'da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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