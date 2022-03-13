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İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada

İstanbul Sarıyer'de çıkan yol verme kavgasında bir taksi şoförü elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üstüne yürüdü. Dehşet dolu anlar an be an kameralara yansıdı.

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