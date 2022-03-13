Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada 13 Mart 2022 Pazar Saat: 12:00 İstanbul Sarıyer'de çıkan yol verme kavgasında bir taksi şoförü elindeki bıçakla tartıştığı sürücünün üstüne yürüdü. Dehşet dolu anlar an be an kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622db2afa4f2f8753b301b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı İstanbul'da zincirleme kabus an be an kamerada Dev operasyon! Tam 1 ton metamfetamin ele geçirildi Belgesel değil gerçek! Türkiye'de buz gibi suda altın peşinde: ''Hobi amaçlı yapıyoruz, ek gelirde oluyor'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kar altında drone ile görüntülendi İstanbul’da vatandaşlar kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı - İhlas Haber Ajansı Cumhur İttifakı'nda ''Bahçeli'' çatlağı! MHP'liler salonu terk etti Sosyal medya fenomeninin bu yaptığına tepki yağdı! Canlı canlı parçalayıp, pişirdi! 50 kişilik kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişi yaralandı