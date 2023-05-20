İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, 2 otoparkçı bir eğlence mekanından çıkan ve etrafa küfürler savurduğunu iddia ettikleri İranlı bir kişiye ellerindeki palayla saldırdıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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