Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 12:45 İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, 2 otoparkçı bir eğlence mekanından çıkan ve etrafa küfürler savurduğunu iddia ettikleri İranlı bir kişiye ellerindeki palayla saldırdıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646896be55f3e5522b4e45b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada Düğün salonu savaş alanına döndü Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız'' Korkunç cinayet yıllar sonra çözüldü! Tetikçi bile tutmuş! 2 adet yerli SİHA AKSUNGUR TSK'ya teslim edildi Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı Kılıçdaroğlu ''vatanınız için'' diyerek çağrı yaptı