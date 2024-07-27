Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı 27 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 10:21 İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz bir şahıs sabahın erken saatlerinde bir ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a4a00e15ea3d010b0132f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en zehirlisi... Bir ilimizde daha görüldü Asansör faciasında şoke eden görüntü: Genç kızı tutacağına termosu tutmuş Karpuz festivalinde zor anlar kamerada... Nefes bile almadılar Hainler inlerinde vuruldu: Operasyon kamerada İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı Define avcıları 7 asırlık tarihin içinden geçti: Köstebek yuvasına çevirdiler