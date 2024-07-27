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  4. İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı

İstanbul'da eli silahlı psikopat dehşeti: Kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu’nda kimliği belirsiz bir şahıs sabahın erken saatlerinde bir ticari taksiden indikten sonra caddede rastgele 2 el ateş açtı.

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