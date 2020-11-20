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  3. 20 Kasım 2020 13:00

İstanbul'da eli silahlı trafik magandası kamerada

Kağıthane’de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı.

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