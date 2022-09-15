İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi tartıştığı kişiye belindeki silahı çıkartıp öldürmekle tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı

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