Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 12:55 İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi tartıştığı kişiye belindeki silahı çıkartıp öldürmekle tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322f68a0b413c4fa9587ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB’den Azerbaycan'a 'rap müzikli' destek Mersin Büyükşehir çalışanı 10 kişi gözaltına alındı 7 ilde sahte alkol operasyonu: 200'e yakın gözaltı kararı var! Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var