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İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi tartıştığı kişiye belindeki silahı çıkartıp öldürmekle tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı

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