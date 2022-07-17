  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı

İstanbul'da endişelendiren görüntü: Lağım suyu denize aktı

İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis suyun denize dökülmesi endişe yarattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sibel Can'ın konserinde tartışma çıktı
Ankara'nın göbeğinde yine mülteci rezaleti: Fotoğraflarını gizlice çeken mülteciyi ifşa etti
İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü
Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü
Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor
Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı
İstanbullular Büyükada'ya akın etti
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne