Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi 05 Temmuz 2022 Salı Saat: 08:00 İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki bir inşaat alanına ait istinat duvarı çökünce inşaat çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c3c565e39ea93c027a3203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Perili Köşk icradan satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı 2 genç kız tacizci zanlısını evire çevire dövdü! FOX'un yeni dizisinde güldüren hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı: Çok sayıda ölü var Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza! Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar