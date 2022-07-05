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İstanbul'da Erdoğan'ın komşuları geceyi sokakta geçirdi

İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki bir inşaat alanına ait istinat duvarı çökünce inşaat çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

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