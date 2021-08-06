Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçerken aracı yolda vatandaşlar tarafından durduruldu. Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d6d0a0b4b60570935b6e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla’da orman yangınları sürüyor! 4 ilçeden alevler yükseliyor! Bir ilimizden daha kötü haber! Alevler evlere doğru ilerliyor İstanbul'da gökyüzünü saran kül bulutu için kritik uyarı Akşener'den kendisine tepki gösteren vatandaşa olay yanıt Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afganların videosunu paylaşıp sordu: ''Kim bunlar ?'' Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma Şahan Gökbakar'dan yandaş medyaya: ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' Dilek İmamoğlu: ''Canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik'' Bakan'a "Devletin helikopterleri neredeydi" dedi, gözaltına alındı