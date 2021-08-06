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İstanbul'da Erdoğan'ın konvoyunu durdurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçerken aracı yolda vatandaşlar tarafından durduruldu. Erdoğan vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra yoluna devam etti.

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