Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler... İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler... 23 Mart 2021 Salı Saat: 14:25 İstanbul Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitenin sakinleri, site yönetiminin çeşitli bahanelerle kendilerine ceza kestiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6059d03b68b8ee24bd5ed143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karakolda dehşet! Polisin gözü önünde yüzüne kalem sapladı Eş katili kocaya skandal tezahürat: ''Adamsın, adam, adamın kralısın!'' Vakıflar Genel Müdürü'nden İmamoğlu’na 'Gezi Parkı' cevabı HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu Galataport'un son hali görüntülendi Bakan Soylu: ''Türkiye istediği sözleşmeden çıkar'' Akşener'den Erdoğan'a : ''Mesele fırıldak siyaset anlayışıdır'' Prof. Dr. Usta: Koronavirüse karşı nazal aşı ve burun spreyi çok başarılı Film gibi hikaye! Tatile gelen Japon turist sokaklara düştü