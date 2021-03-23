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  4. İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler...

İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler...

İstanbul Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitenin sakinleri, site yönetiminin çeşitli bahanelerle kendilerine ceza kestiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

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