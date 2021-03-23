İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler...

İstanbul Tuzla'da 250 dairenin yer aldığı lüks sitenin sakinleri, site yönetiminin çeşitli bahanelerle kendilerine ceza kestiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

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