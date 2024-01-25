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  4. İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı

İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan bir kişi olay sonrasında intihar etti.

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