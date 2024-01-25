Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı İstanbul'da eski eş dehşeti: Sokak ortasında saldırdı 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 07:35 İstanbul Esenyurt'ta eski eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan bir kişi olay sonrasında intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b1e518eb44006760098f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler Kahramanmaraş’ta ele geçirildi... Tam bin 300 yıllık! İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret Yabancı uyruklu cani 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini yaraladı Dolandırıcıların son tuzağının ''sesi uzaktan hoş geliyor'' Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Yüzsüz hırsızlar kamerada Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı