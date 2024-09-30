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  4. İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı

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İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni bir sevgilisinin olduğunu öğrenen bir kişi silahla genç çifti takip edip kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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