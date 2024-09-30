Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 13:16 Güncelleme: 30 Eylül 2024 Pazartesi 13:16 İstanbul Fatih'te eski kız arkadaşının yeni bir sevgilisinin olduğunu öğrenen bir kişi silahla genç çifti takip edip kurşun yağdırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa7a67e89b11e8e60259a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın Kuzey Marmara Otoyolu'nun driftçi çakarlı magandaları yakalandı Yolcu otobüsünde can pazarı: Bir anda alev topuna döndü Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Çiftçi aile elektrik masrafını sıfıra indirdi: ''70 bin TL tasarruf sağladık'' İstanbul'da komşular arasında kanlı kavga: 5 yaralı var Ankara’ya metro sabotaj kamerada Marmara'nın batısında kuvvetli yağış Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı