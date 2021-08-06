Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 16:30 Fatih Beyazıt'ta esnaflar arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Taburelerle güvenlik kameralarının kırılmaya çalışıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d39743982df6fea15fb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!'' Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!'' İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler! Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti