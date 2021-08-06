  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'da esnaf ortalığı savaş alanına çevirdi

Fatih Beyazıt'ta esnaflar arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Taburelerle güvenlik kameralarının kırılmaya çalışıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Şahan Gökbakar güzel haberi verdi: ''Biz kazandık!''
Halk TV'ye yönelik saldırıda 4 zanlı serbest kaldı
Aleyna Çakır’ın babası isyan etti: ''Ümitcan bir seri katil!''
İsanbul'daki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
Jartiyer bile var! Bakın yardım diye ne gönderdiler!
Su değil zam içiyoruz... Afiyet olsun! Damacana suya 1,5 ayda 5'inci zam
Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...''
Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı
İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti