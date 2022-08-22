Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da esrarengiz koku paniği İstanbul'da esrarengiz koku paniği 22 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 12:40 İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir sokakta etkili olan ağır koku paniğe neden oldu. Ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun kaynağı tespit edilemedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63034f07c1ced76043051397" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye otobüsü kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var Baraj gölünde tepki çeken kaçak yapıların sayısında artış Alkollü kişi ortalığı savaş alanına çevirdi! Esnafın tek yumruğu yetti AK Partili belediye Validebağ’a girdi, ortalık karıştı Twitch fenomeni genç kıza canlı yayında taciz Kadın futbolcunun gol sevinci maça damgasını vurdu Selçuk Bayraktar'dan Sümeyye Erdoğan'a Müslüm Gürsesli sürpriz Sokak ortasında kadına ''yasak aşk'' dayağı İETT otobüsünün yayaya çarpıp kaçtı