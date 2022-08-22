İstanbul'da esrarengiz koku paniği

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir sokakta etkili olan ağır koku paniğe neden oldu. Ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun kaynağı tespit edilemedi.

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