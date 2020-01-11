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  3. 11 Ocak 2020 09:55

İstanbul’da esrarengiz ölüm

İstanbul Kadıköy'de bir yangına giden polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genci yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti.

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