Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da et fiyatları baş döndürüyor! 3 farklı tarife ortaya çıktı İstanbul'da et fiyatları baş döndürüyor! 3 farklı tarife ortaya çıktı 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 16:25 İstanbul'da PERDER üyesi marketler Ramazan boyunca et fiyatlarını sabitledi. Böylece kentte 3 farklı tarife ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c53465a0b5a6505796973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda deprem risk denetimi yapıldı, haberler kötü Korkunç kaza! Yardımlarına itfaiye yetişti İşte asrın felaketinin neden ''asrın felaketi'' olduğunun kanıtı İftar sofralarının olmazsa olmazının fiyatları kafa karıştırdı 2 şehir arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek projede geri sayım 3 ülkeye ihraç edilen MEMATT için yeni anlaşma Netflix'in yeni filmi Aaahh Belinda'dan ilk gragman geldi Bu sefer limon kadar dolu yağdı! Türkiye genelindeki riskli bina sayısı açıklandı