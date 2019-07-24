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  3. 24 Temmuz 2019 12:20

İstanbul’da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı’na çamur aktığı da görüldü. İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı’ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura...

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