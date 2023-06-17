Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası 17 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 11:30 İstanbul Güngören’de kiraya 3 katı zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648d6f24e3a4cd05d17fb5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir testi daha geçti Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada