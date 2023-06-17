İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası

İstanbul Güngören’de kiraya 3 katı zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracı arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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