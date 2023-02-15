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  4. İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı

İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ne çıktı

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