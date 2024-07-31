  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde

İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde

İstanbul Eyüpsultan'da silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silahların piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü
Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü
İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü
Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü
Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon
Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon
Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi
Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada
İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada
Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım
Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım
Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı
Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu
Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu