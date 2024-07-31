İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde

İstanbul Eyüpsultan'da silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silahların piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9ed1bb51de8437608b227" allowfullscreen></iframe>