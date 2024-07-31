Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde İstanbul'da evden cephanelik çıktı: Piyasa değeri 1 milyon liranın üzerinde 31 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 10:51 İstanbul Eyüpsultan'da silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda ele geçirilen silahların piyasa değerinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a9ed1bb51de8437608b227" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü İstanbul'da feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti Çanakkale'nin ''kalbinde'' tedirgin eden görüntü Denizlerimizin katilleri termal kameraya yakalandı: Denizde nefes kesen operasyon Ata yadigarı Savarona yeni haliyle suya indi İstanbul'da taksiciye silahlı saldırı kamerada Aleyna Tilki'den Filenin Sultanları için özel şarkı: Sultanım Kan donduran olay: Yolcu, minibüs şoförünün kulağını koparttı Şeyma Subaşı'nın 550 bin TL'lik cezaya tepkisi bu oldu