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  3. 24 Mayıs 2017 13:15

İstanbulda eylem hazırlığındaki DHKP-Cli yakalandı

İstanbul Şişli’de gerçekleşen terör operasyonunda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

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Kadıköydeki ünlü gece kulübünde yaşanan ilginç kaza kamerada
Kadıköydeki ünlü gece kulübünde yaşanan ilginç kaza kamerada
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Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!
Başhekim Belirgen silahlı saldırıya uğradı!
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Saraç: Öğrenci sayımız pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunun daha üzerinde
Saraç: Öğrenci sayımız pek çok Avrupa ülkesinin nüfusunun daha üzerinde
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Minik Şulenin "Ablam gibi ölmek istemiyorum" çığlığı
Minik Şulenin "Ablam gibi ölmek istemiyorum" çığlığı
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Bursa terminalinde nefes kesen kovalamaca
Bursa terminalinde nefes kesen kovalamaca
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Ünlü baklavacı Ramazanda tatlı tüketimi ile ilgili öğütler verdi
Ünlü baklavacı Ramazanda tatlı tüketimi ile ilgili öğütler verdi