Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor İstanbul'da fabrika yangını! Art arda patlamalar yaşanıyor 29 Nisan 2022 Cuma Saat: 13:55 Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmeye çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626bc435ca80927eab52b027" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul önünde dehşet! Lise öğrencisi kanlar içinde yere yığıldı Cami avlusunda şoke eden olay! Cenazeyi bırakıp kavga ettiler İstanbul'da ''yüzsüz'' hırsız kamerada, duvarı deldi, selam verip gitti Muş'ta Eren Abluka-8 Operasyonu başlatıldı Dairesini satılığa çıkaran ev sahibi, ev turunu ücretli yaptı Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra yeni şarkı sürprizi Kafese kapatıp aç bıraktılar! Hayvanat bahçesinde infial yaratan görüntüler Ukrayna'yı kana bulayan Rus ordusu Moskova sokaklarına indi Parti köpüğünden uyuşturucu çıktı! Paraları böyle yemişler