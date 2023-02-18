Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 16:25 İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f0d1c13761e636036e2c67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi Bakan Koca yaralı depremzede sayısını açıkladı Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada