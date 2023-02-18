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  4. İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirlenen fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

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